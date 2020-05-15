Взрыв и пожар на химзаводе в Венеции (ВИДЕО)
В промышленном районе Венеции после взрыва на химическом заводе начался пожар. Пострадали, по меньшей мере, два человека. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщает муниципалитет города, пишет RT.
Власти призвали жителей ближайших районов Венеции закрыть окна и не покидать свои дома, чтобы избежать отравления токсичными выбросами. По данным полиции, инцидент произошел на предприятии, которое расположено в нескольких километрах от исторического центра города.
Как отмечает итальянская газета La repubblica, рабочие этого химзавода протестовали против несоблюдения руководством мер безопасности при производстве краски, растворителей и отбеливателей.
Власти призвали жителей ближайших районов Венеции закрыть окна и не покидать свои дома, чтобы избежать отравления токсичными выбросами. По данным полиции, инцидент произошел на предприятии, которое расположено в нескольких километрах от исторического центра города.
Как отмечает итальянская газета La repubblica, рабочие этого химзавода протестовали против несоблюдения руководством мер безопасности при производстве краски, растворителей и отбеливателей.
Опубликовано: 17:24 15/05/2020
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