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Игорь Додон: После того, как Ион Чебан возглавил мэрию, столица выглядит иначе - появился порядок, идет ремонт


Президент Игорь Додон доволен деятельностью мэра Кишинева Иона Чебана. В ходе передачи «Президент отвечает» глава государства сказал, что Кишинев теперь выглядит лучше, так как градоначальник занимается проблемами столицы, а не политикой.

- Кстати, справляется. Мне кажется, что и в Кишиневе дела движутся хорошо. Понятно, что все хотят, чтобы было еще лучше, но я вижу, что наводят порядок, идет ремонт, работают в парках. Вместе с партнерами справа приняли решение обновить автопарк, что является правильным решением. Это происходит благодаря генеральному примару, который отказался от геополитической борьбы, что является верным. Он не воюет с немцами или с русскими. Он занимается проблемами Кишинева, - сказал Игорь Додон.

Глава государства сообщил, что в следующем выпуске передачи «Президент отвечает» примет участие и примар Кишинева Ион Чебан.


Опубликовано: 15:50 15/05/2020

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