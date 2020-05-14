Приняв обращение депутатов «Pro-Moldova» и блока «Acum» и решив судьбу российского кредита, Конституционный суд превысил свои полномочия. Так считает не только экспертное сообщество нашей страны. Яков Кедми, израильский государственный деятель и дипломат в эксклюзивном интервью телеканалу ACCENT TV дал свою оценку последним событиям в нашей стране и рассказал немало интересного. Наша рубрика «Интервью дня».Аннулировать действие кредитного соглашения, только потому, что оно заключено с Россией – это явное превышение полномочий Конституционного Суда, считает Яков Кедми. Что тогда будет дальше – задается вопросом израильский эксперт?ЯКОВ КЕДМИ, ИЗРАИЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ, ДИПЛОМАТ, ЭКС-РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ «НАТИВ»:«Не написано в Конституции Молдовы, что нельзя заключать финансовых, торговых или других соглашений с Россией. Если бы это было в Конституции Молдовы, тогда можно было бы рассматривать. Я насколько знаю, такого положения нет в Конституции ни к одному государству».КС не может объявить или принять решение, которое не относится к его компетенции. Примут решение, что земля плоская и стоит на трёх слонах, и что?»Яков Кедми внимательно следит за развитием ситуации в Молдове. Кедми с юмором вспомнил о самой древней профессии в мире и высказался о депутатах-перебежчиках.ЯКОВ КЕДМИ, ИЗРАИЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ, ДИПЛОМАТ, ЭКС-РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ «НАТИВ»:«Политики меняют политическую ориентацию, пока что чаще гендерной.Это уже вопрос чисто юридический: продажность и коррупция политиков. Это вопрос подсудный в любой стране. Если их перекупили – этим должны заниматься структуры уголовные, но политиков можно покупать и прямо и косвенно».Несколько депутатов перебежчиков вступили в ряды партии «Шор», которую возглавляет беглый олигарх Илан Шор. Как известно он объявлен в международный розыск по линии Интерпола, и находится в Израиле, причем абсолютно уверенн, что это государство своих граждан не выдает. Кедми говорит, что это не так.ЯКОВ КЕДМИ, ИЗРАИЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ, ДИПЛОМАТ, ЭКС-РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ «НАТИВ»:«Были случаи, когда выдавали израильских граждан. Франции, например. Это зависит только от того, существует ли соглашение взаимное между двумя странами о выдаче уголовных преступников, и по каким видам преступлений. Если это соглашение есть, тогда в соответствие с ним Израиль должен выдать. Если Израиль не выдает в соответствие с пунктом, соглашения тогда подается апелляция в Израильский суд представителями Молдовы. Так это делается».Кедми вообще считает преувеличенным международное влияние Шора. Он допускает, что на молдавской политической арене он ещё играет, но не более того.ЯКОВ КЕДМИ, ИЗРАИЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ, ДИПЛОМАТ, ЭКС-РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ «НАТИВ»:«Кроме чисто информационных сообщений, что есть такой Шор, которого обвиняют в таких преступлениях, и он является одной из серьезных фигур, играющих на поле Молдовы больше ничего, в Израиле никого это не интересует».Вероятнее всего 1 ноября 2020-го в нашей стране состоятся президентские выборы. Яков Кедми считает, что итог голосования будет зависеть от внешнеполитических игроков, но тут же уточняет – это произойдёт только в том случае, если граждане нашей страны не проявят зрелости и мудрости, выйдя к избирательным урнам.ЯКОВ КЕДМИ, ИЗРАИЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ, ДИПЛОМАТ, ЭКС-РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ «НАТИВ»«Насколько внешние силы управляют вашей политикой? Это происходило и происходит во многих странах мира, и кто больше всего вмешивался в эти дела? Это США. Они играли в вашей республике не раз, иностранное влияние намного больше определяло интересы ваших политиков, чем ваши внутренние интересы. Это можно сказать по отношению к Румынии, к США, другим странам – их активность была».В этой связи Президенту Додону Кедми даёт только один совет.ЯКОВ КЕДМИ, ИЗРАИЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ, ДИПЛОМАТ, ЭКС-РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ «НАТИВ:«Единственный совет, чтобы он и молдавские структуры не повторяли тех ошибок, которые были сделаны на Украине перед и во время Майдана. Не допускать незаконное правительство».Ну а как будут развиваться события в нашей стране дальше – пожалуй, никто точно не знает. В этом уравнении много переменных, и не меньше неизвестных, а потому каждый из нас должен задуматься и для себя решить, в какой стране он хочет жить завтра?