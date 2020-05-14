



У руководства страны есть идеи и будут найдены ресурсы для улучшения ситуации в сельском хозяйстве и оказания помощи аграриям. Об этом заявил президент Игорь Додон, в ходе своего визита в Чимишлийский район.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Безусловно, что засуха ударила по всем культурам, плюс – апрельские заморозки. С зерновыми первой группы, которые были засеяны осенью, если урожай по стране будет в 20-30% - это еще хорошо. Необходимо найти ресурсы, чтобы помочь хотя бы семенами, чтобы аграриям было чем засеивать поля этой осенью, обеспечивая урожай на будущий год. Поэтому, я думаю, в правительстве должны найти средства, чтобы помочь закупить семена».



Визит в Чимишлийский район стал завершающим в ходе поездок президента по югу Республики. Оценив ситуацию в сельском хозяйстве, глава государства заявил, что из увиденного им по районам страны - виноградники, практически, не пострадали; некоторые садовые культуры померзли. Есть надежда, что урожай зерновых второй группы – кукурузы и подсолнечника – будет хорошим. Сейчас государство ищет средства для помощи аграриям. Президент подчеркнул, что необходимо найти еще полмиллиарда леев для того, чтобы увеличить фонд субсидирования сельского хозяйства. Игорь Додон заявил и о намерении обратиться за помощью к внешним партнерам.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Мы сейчас рассматриваем возможность обсудить с внешними партнерами оказание Молдове помощи. Посмотрим, может, эта помощь будет в виде семян или топлива, но за внешней помощью придется обратиться».



Президент Додон также отметил, что абсолютно всех сельхозпроизводителей сейчас беспокоят рынки сбыта, потому что никто, в условиях пандемии, не сможет сделать достоверные прогнозы или дать определенные гарантии. Но при этом глава государства выразил уверенность, что традиционные направления молдавской сельхозпродукции удастся сохранить, также, как и удастся сохранить и существующий беспошлинный режим с Россией по некоторым видам сельхозпродукции.