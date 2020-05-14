



Полным ходом идёт модернизация Кишинёвского зоопарка. Не смотря на то, что завтра заканчивается режим Черезвычайного Положения зоопарк останется закрытым, как и другие общественные места, где может скопиться большое количество людей. Подробнее о сегодняшней жизни зоопарка узнавала Илона Ведрашко.



В период чрезвычайного положения зоопарк жил своей особой насыщенной жизнью. Здесь успели построить новый современный вольер для медведей, обустройство которого сейчас заканчивается.



Илона Ведрашко, Корреспондент Accent tv

«Пока в новом отстроенном вольере нет его обитателей, у нас есть уникальная возможность посмотреть, как все будет обустроено внутри».



Для медведей – это абсолютно новая среда обитания. Всю свою сознательную жизнь мишки прожили в очень маленьких вольерах. Этот площадью в 65 соток включает отдельный участок импровизированного леса, территорию для общения с посетителями и целое искусственное озеро!



Роман Крецу, научный секретарь

«наше озеро, мы им очень гордимся. В нем будет плавать живая рыба, мы будем стараться обновлять её, для того чтобы если вдруг он захочет вернуться к своим истокам и вспомнить как он себя ведет в дикой природе, чтобы он смог спокойно поохотиться».



Илона Ведрашко, Корреспондент Accent tv

«Всего в зоопарке два медведя: самка – Маша, и самец – Ворчун, которого совсем скоро уже переведут в новый вольер. А Маша дожидается своего перевода в своем старом доме».



В зоопарке так же хотят поменять не только сами вольеры, но и их расположение.



«Мы переставим животных местами. Когда ты их меняешь местами, для них это тоже интерес, для них есть занятие. Главное для животного, которое находится взаперти – это занятие. Когда этого нет, оно чахнет и ему неинтересно. И надо постоянно ими заниматься, чтобы им было интересно. Интерес осваивания всегда должен присутствовать».



И не смотря на ремонт, переезды, и карантин, животные живут насыщенной жизнью. Большая семья кишиневского зоопарка за время карантина значительно увеличилась. Этот маленький ослик, в нашем понимании еще новорождённый. Ему еще не успели дать имя, но работники зоопарка выбирают из имён революционеров. А всё потому, что он родился первого мая – в день международной солидарности трудящимся.



А это настоящий победитель - детеныш ламы-гламы. Он родился в День Победы – 9 мая. Не исключено, что малышку назовут в честь кого-то из великих полководцев.



И сибирские горные козлы тоже стали родителями, козлята родились 3 и 7 мая. А вороненку Ректору – 5 недель. Он выглядит уже совсем как взрослая птица, но пока самостоятельно он даже не ест, поэтому к родителям птенец вернется немного позже.



Илона Ведрашко, Корреспондент Accent tv

«Не только люди соскучились по зоопарку, но и животные соскучились по посетителям. Работники каждый день проводят большую работу со всеми животными, для того, чтобы они с улыбкой встретили всех желающих с ними познакомиться. Илона Ведрашко, Николай Васильев, Accent TV».