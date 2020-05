Chiar dacă mâine starea de urgență se va finaliza, locurile în care un număr mare de persoane se pot aduna, cum ar fi cafenelele, restaurantele, cluburile de noapte vor rămâne închise. Grădina Zoologică din Chișinău este și ea în această listă. Dar, în ciuda acestui fapt, lucrările privind modernizarea teritoriului sunt în plină desfășurare. Ilona Vedrașco a aflat mai multe despre starea și activitatea locului, în care poți găsi în orașul nostru, cele mai multe animăluțe pe metru pătrat.



Grădina Zoologică din capitală, pe timp de carantină ”a fiert” în grijile și nevoie sale, la propriu. Timp de trei luni la menajerie au reușit să construiască o nouă cușcă modernă pentru urși.



ILONA VEDRAȘCO, REPORTER, ACCENT TV

« Așa cum noua casă nu este încă locuită, echipa noastră a inspectat din interior care vor fi noile condiții de trai ale animalelor„



Pentru urși, acesta este un habitat complet nou. Până acum ei și-au trăit viața în spații foarte mici. Casa nouă, cu o suprafață de 65 de ari, are amplasată pe teritoriu său o secțiune separată a unei păduri improvizate, un teritoriu liber pentru „comunicarea” cu publicul și un lac artificial.



ROMAN CREȚU, SECRETAR ȘTIINȚIFIC

”Lacul nostru, suntem foarte mândri de el. Va avea și pește viu, vom începe să-l reînnoim, astfel încât, dacă vreodată va vrea să se întoarcă la originile sale și să-și amintească cum se comportă în sălbăticie, să poată vâna ușor”



ILONA VEDRAȘCO, REPORTER ACCENT TV

«Aici, la Grădina Zoologică sunt per total doi urși. Femela Mașa și masculul Vorciun, care va trece foarte curând într-o casă nouă. Mașa însă, așteaptă să fie transferată în habitatul său vechi”



La Grădina Zoologică cuștile nu vor fi doar modernizate ci și li se va schimba locația.



«Vom reorganiza animalele. Când le schimbi locația, apare de asemenea interes pentru ei, o nouă ocupație. Principalul lucru pentru un animal care este închis este o anumită ocupație. Când nu are una, el lenevește și nu este interesant pentru el. Iată de ce trebuie să ne ocupăm în permanență de ei, astfel încât să fie interesați. Interesul stăpânirii locului trebuie să fie întotdeauna prezent”



Și în ciuda reparațiilor, modernizării dar și carantinei, animalele își continuă rutina zilnică. În acest sens, familia numeroasă a Grădinii Zoologice din Chișinău s-a mărit semnificativ în această perioadă. Acest măgăruș mic, este încă nou-născut. Nu are nici măcar un nume. Cu toate acestea, lucrătorii de la menagerie iau în considerare numele revoluționarilor celebri, și asta fiindcă micuțul s-a născut pe 1 mai – de Ziua Solidarității Oamenilor Muncii. Aici avem o tânără lamă. Ea văzut lumina chiar de Ziua Victoriei - pe 9 mai. Ea poate fi numită Lama Victorioasă. Și caprele montane sibiriene au devenit părinți, puii lor s-au născut pe 3 și 7 mai. Iar cioroiul Rector are 5 săptămâni, pare deja o pasăre adultă, dar încă nu mănâncă de unul singur, așa că puiul se va întoarce la părinții săi puțin mai târziu.



Se pare că nu numai oamenilor le este dor de Grădina Zoologică, dar și animalelor le lipsesc vizitatorii. Până atunci, muncitorii au grijă să le pregătească pentru ca atunci când va avea loc marea întâlnire, toți să rămână satisfăcuți și cu zâmbetul pe buze. Ilona Vedrașco, Nicolae Vasiliev pentru Accent TV.