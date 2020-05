Până la 31 decembrie 2020 ar fi posibilă achiziționarea primelor 100 de autobuze Diesel Euro. Este concluzia Grupului de lucru al Consiliului Municipal Chișinău, care a prezentat astăzi proiectul de dezvoltare a sistemului de transport public municipal. Ce include acesta aflați din următorul nostru material.



Consiliul Municipal Chișinău anunță despre elaborarea proiectului de dezvoltare a sistemului de transport public municipal cu 20% mai liber. Un transport ecologic, cu tichetare electronică și comod pentru pasageri.



ALEXANDR TRUBCA, PREȘEDINTE AL GRUPULUI DE LUCRU

„Propunem totodată ca pe 19 mai, în cadrul CMC să fie propusă crearea grupului de lucru cu privire la tichetarea electronică, care va duce la transparență financiară a realizării tichetelor, mobilitate pentru pasageri și valorificarea eficientă a rutelor”.

Documentul poate sta la baza strategiei ulterioare de dezvoltate a transportului public, a menționat viceprimarul de Chișinău. Potrivit lui Victor Chironda, până în anul 2021, municipiul se va dezice definitiv de maxi-taxiuri, iar până la sfârșitul lui 2020 ele vor dispărea din suburbii. 120 de autobuze noi vor fi achiziționate până la sfârșitul anului. Mai mult, va fi introdus sistemul de taxare electronică și biletul unic de călătorie. Formarea prețurilor la călătorie va fi bazată pe indicatorii macro-economici (salariul mediu pe economie). Pensionarii, elevii și studenții ar putea fi scutiți de taxe.



VICTOR CHIRONDA, VICEPRIMAR DE CHIȘINĂU

„Ca acest transport public nou procurat să fie folosit la eficient, asta înseamnă și taxare electronică și bilet unic de călătorie; sisteme de parcare „park and ride” la periferia orașului. Modernizarea stațiilor de așteptare, benzi pentru transportul public, sisteme de închiriere a bicicletelor, platformă unică de monitorizare și informare a cetățenilor cu privire la circulația transportului public



Un alt subiect discutat de comisie este și asamblarea autobuzelor belaruse la Chișinău. În cazul în care va fi votată de aleșii municipali o decizie în acest sens, Parcul Urban de Autobuze este pregătit, spune unul dintre curatorii de acum 10 ani ai proiectului de asamblare a troleibuzelor.

GHENADIE ZADESENEȚ, DIRECTOR, PARCUL URBAN DE AUTOBUZE

„ Două luni sunt suficiente pentru a deschide linia tehnologică de asamblare a autobuzelor pe teritoriul Parcului”.



Dacă se ajunge la varianta de asamblare a autobuzelor, din punct de vedere tehnic este posibilă asamblarea a 10 unități pe lună. Proiectul prevede achiziționarea prin asamblare a cel puțin 150 de autobuze în perioada 2021-2023. Estimările Grupului de Lucru CMC arată că doar pentru acoperirea necesităților suburbiilor este necesară achiziționarea a 155 de autobuze și de 160 de unități de transport, troleibuze sau autobuze, în zonele acoperite de maxi-taxiuri. În total, per sistem sunt necesare aproximativ 300 de unități noi de transport public urban. Pentru procurarea acestora municipalitatea se va credita, în valoare de 135 de mii de euro per unitate/troleibuz și 170 de mii de euro per unitate/autobuze. Primul lot de troleibuze urmează să ajungă în patru-șase săptămâni, odată cu semnarea primului contract de achiziție.