За последние сутки в Молдове зарегистрировано 147 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну. По ее словам, было обработано 1103 теста на выявление опасной инфекции.



Общее число зараженных составляет 5553 человека.



Полностью выздоровели и были выписаны из больниц 2228 пациентов.



94 человека скончались.