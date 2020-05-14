СРОЧНО! 147 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в Молдове зарегистрировано 147 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну. По ее словам, было обработано 1103 теста на выявление опасной инфекции.
Общее число зараженных составляет 5553 человека.
Полностью выздоровели и были выписаны из больниц 2228 пациентов.
94 человека скончались.
Общее число зараженных составляет 5553 человека.
Полностью выздоровели и были выписаны из больниц 2228 пациентов.
94 человека скончались.
Опубликовано: 19:02 14/05/2020
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