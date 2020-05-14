Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
С 15 мая в Молдове вводится чрезвычайное положение в сфере общественного здравоохранения
 

СРОЧНО! 147 новых случаев заражения коронавирусом


За последние сутки в Молдове зарегистрировано 147 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну. По ее словам, было обработано 1103 теста на выявление опасной инфекции.

Общее число зараженных составляет 5553 человека.

Полностью выздоровели и были выписаны из больниц 2228 пациентов.

94 человека скончались.


Опубликовано: 19:02 14/05/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • СРОЧНО! 126 новых случаев заражения коронавирусом
  • Срочно! 129 новых случаев заражения коронавирусом
  • 28 новых случаев заражения коронавирусом
  • Минздрав: 148 новых случаев инфицирования COVID-19
  • СРОЧНО! 73 новых случая заражения COVID-19







    • Все новости

    ЭКСКЛЮЗИВ! Яков Кедми: "Ваш КС решит, что Земля плоская и стоит на трех слонах, и что? (ВИДЕО)
    СРОЧНО! 147 новых случаев заражения коронавирусом
    Президент Игорь Додон встретился с руководством предприятия АО «Термоэлектрика» (ВИДЕО)
    Глава государства: Рост экспорта в страны ЕАЭС – убедительное доказательство правильности выбранного курса
    Григоре Новак: Теперь ясно, почему Плахотнюк, Шор, Канду и их окружение делают все возможное, чтобы отправить правительство Кику в отставку
    Богдан Цырдя: У Канду горит земля под ногами
    Рабочая группа по закупке и сборке автобусов для Кишинева пришла к общему мнению
    С 15 мая в Молдове вводится чрезвычайное положение в сфере общественного здравоохранения
    Ион Чебан вручил благодарственные грамоты румынским медикам
    Президент: Кишиневский аэропорт вернется в собственность государства
    Игорь Додон о расследовании по делу о краже миллиарда: Есть существенный прогресс
    Политолог – О многомиллионных «безделушках» Ренато Усатого
    Богдан Цырдя: «Экс-премьер Ион Стурза разразился громкими обвинениями в адрес PAScuDA»
    Примары пригородов обратились в мунсовет с просьбой решить проблему общественного транспорта (DOC)
    Примария Кишинева получила в дар 8 аппаратов высокого давления для мойки тротуаров (ВИДЕО)
    COVID-19: Число полностью выздоровевших достигло 2228 человек
    В Кишиневе начались работы по нанесению дорожной разметки
    Создана карта распространения амброзии в Кишиневе: всего определено 122 зоны
    Ион Чебан призвал мунсовет одобрить закупку и сборку автобусов: Пригородам срочно необходим транспорт!
    Обыски на таможне в Леушенах
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2020. All rights reserved. Raport anual
     
    X

    LIVE AccentTV