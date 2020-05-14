Глава государства отправился с ознакомительным визитом на предприятие АО «Термоэлектрика», где встретился с руководством, изучил его деятельность, включая имплементацию проектов модернизации и реабилитации.



«Осмотрел индивидуальный тепловой пункт последнего поколения и тепловую электростанцию, источник I – основной источник производства электрической и тепловой энергии в режиме когенерации в Республике Молдова; здесь реализован проект модернизации первого энергоблока», - отметил Игорь Додон.



Гендиректор Вячеслав Ени представил основные задачи развития и результаты, полученные АО «Термоэлектрика» на протяжении примерно пяти лет работы. По его словам, благодаря принятым мерам предприятие за это время сумело выплатить поставщикам природного газа около 561 млн. леев из тех трёх миллиардов леев долгов, накопленных к 2015 году.



Вячеслав Ени попросил помощи у Президента для привлечения источников финансирования с целью продолжения новых проектов по улучшению эффективности системы централизованного снабжения тепловой энергией.



«Приветствовал тот факт, что предприятие прилагает усилия для повышения эффективности своей работы, с тем, чтобы улучшить качество и доступность услуг по поставке тепловой энергии населению Кишинева.



В то же время подчеркнул важность того, чтобы реализованные проекты привели к снижению цен на тепловую энергию для конечного потребителя», - заключил глава республики.



