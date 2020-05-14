



«Вор должен сидеть в тюрьме, и он сядет!», - заявил президент страны Игорь Додон по итогам заседания Высшего Совета Безопасности 14 мая. Одной из главных тем заседания стал вопрос расследования кражи миллиарда. Глава государства, подчеркнул, что в деле, наконец, появились серьезные подвижки.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«В прошлом году, был представлен отчет специальной парламентской комиссии по расследованию кражи миллиарда. Хочу вам сказать, что в большей степени, выводы этого отчета подтверждаются. В нем речь шла о тех, кто подготовил эту «кражу века», в том числе, и представители Комитета по финансовой стабильности, состоящей из бывших премьеров, министров экономики и других, которые подготовили все необходимое на законодательном уровне, чтобы это преступление свершилось».



Глава государства сообщил, что компетентные органы в последнее время много работали по банковскому мошенничеству. Додон уточнил, что Генпрокуратурой и следственными органами были выдвинуты обвинения 10 банкирам, прошли обыски во многих учреждениях, были созданы специальные следственные группы, которые занимались расследованием случившегося.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Хочу сообщить, без подробностей, что есть значительный прогресс в расследовании банковской аферы. Те, кто допустили эти беззакония, кто смотрят нас сейчас и понимают, о чем мы говорим, и наши сограждане, которые ждут от нас конкретных результатов – вы все увидите, что в ближайшее время все окажутся там, где должны. Есть следственные органы, есть возбужденные дела, понятно, кого это касается. Вор должен сидеть в тюрьме. И он сядет!».



Президент Игорь Додон подчеркнул, что за содеянное ответят не только непосредственные исполнители банковской аферы, но и ее организаторы.