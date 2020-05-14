



15 мая в Молдове будет снят режим ЧП, но это не означает, что риск миновал. Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья может ввести Чрезвычайное Положение или «красный код» угрозы в области здравоохранения. Об этом глава государства заявил также по завершении заседания Высшего Совета Безопасности. Игорь Додон призвал население быть ответственными и продолжать соблюдать меры безопасности.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Как вы знаете, мы решили не обращаться к парламенту с запросом о продлении режима ЧП, но это вовсе не означает, что угроза миновала. Несмотря на то, что ситуация у нас обстоит лучше, чем во многих странах. Если говорить об уровне смертности от коронавируса, он составляет 3,5%. Этот же средний показатель по миру – 6,9%. В соседней Румынии, например, 6,7%, а у нас – 3,5%. Но это вовсе не означает, что мы должны расслабляться!».



Президент отметил, что эти показатели, в большей степени, связаны с тем, как руководство страны сумело управлять эпидемиологической ситуацией. И сейчас очень важно держать пандемию под контролем и дальше. Игорь Додон заверил, что страна обладает всеми необходимыми запасами, подчеркнув, что «мы готовы, но всем необходимо проявлять максимальную ответственность».