



Реальная возможность вернуть Кишиневский Международный аэропорт государству была ещё в 2019 году. Но правительство Майи Санду намеренно упустило этот шанс. Об этом заявил президент Игорь Додон по итогам заседания Высшего Совета Безопасности и заверил, что нынешнее руководство страны прилагает все усилия, чтобы вернуть аэропорт в собственность государства.



Это категоричное намерение государства вернуть в свою исключительную собственность аэропорт и стало причиной нападок со стороны некоторой части оппозиции, уверен президент.. «Давление на депутатов, на правительство Кику и использование КС в качестве политической дубинки» - все это звенья одной цепи,- подчеркнул Додон, констатировав, что все эти попытки – тщетны, потому что эти, вдруг ставшие деятельными политики, через несколько недель останутся без аэропорта.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Приложены значительные усилия для того, чтобы вернуть аэропорт в исключительное управление государства. Есть, как минимум, 3 причины для того, чтобы сделать это: были нарушения при подписании контракта, и сейчас ведется судебное разбирательство, потому что договор был заключен с серьезными нарушениями. Второе – неисполнение инвестиционных обязательств. И я напомню, что к 1 января, из того, что должен был вложить инвестор, не было вложено более 66 млн. евро, и третье - несостоятельность «Avia Invest».



В то же время, глава государства обратил внимание общественности на то, что процедура несостоятельности компании-концессионера аэропорта могла начаться еще минувшим летом. Но тогдашнее правительство Майи Санду по непонятным причинам, предпочло дать компании «Avia Invest» годовую отсрочку для погашения долгов перед государством.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«В прошлом году, когда поменялось правительство, долги «Avia Invest» перед государством составляли 118 млн. леев. И что в тот момент делают чиновники правительства Майи Санду? В июне-июле они подписывают сделку о реешелонировании этих долгов до мая 2020 года. Если бы они тогда настаивали на выплате этих 118 млн. леев, уже тогда можно было бы начать процедуру несостоятельности «Avia Invest», что привело бы к аннулированию контракта о концессии».



Президент Игорь Додон затребовал у правительства Иона Кику информацию о том, почему чиновники прошлого кабинета допустили эту отсрочку и нанесли серьезный ущерб государственным интересам. Додон ещё раз подчеркнул, что вне зависимости от действий оппозиции, «руководство страны пойдет до конца в деле аэропорта и в деле о миллиарде».