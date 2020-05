În încheierea vizitei sale de lucru în raionul Cimișlia, șeful statului a mers la familia cu mulți copii a lui Mihail și Natalia Calestru precum și la o gospodărie agricolă din raion.



Familia Calestru crește 4 copii împărțiți egal în băieți și fete. Cel mai mic are doar 4 luni. Președintele le-a oferit copiilor daruri.



Felicitări cu această sărbătoare, am hotărât să vin să vă urez sănătate, o familie frumoasă, patru copilași Destinația finală din agenda zilei de ieri a fost gospodăria țărănească „Valea Viilor”, condusă de Nicolae Ciobanu din satul Valea Perjei. Igor Dodon a salutat rezultatele bune pe care gospodăria țărănească le-a obținut în condiții climaterice și economice dificile.





SINCRON: IGOR DODON, PREȘEDINTELE RM

Raionul Cimișlia este al optulea raion în care vin în teritoriu. Dacă e să vorbim despre agricultură este clar că seceta a lovit practic toate culturile, plus înghețurile care au avut loc în luna aprilie. Cu cerealele de grupa întâia dacă vom avea 20-30 % de roadă va fi bine. Trebuie să ajutăm cu fondul semincier pentru toamna viitoare pentru anul viitor și la nivel de guvern trebuie să găsim surse pentru a ajuta cu fondul semincier.



Menționăm că președintele a exprimat disponibilitatea conducerii țării de a oferi tot sprijinul posibil sectorului agrar al economiei naționale. În acest sens, șeful statului a reiterat că trebuie investiți pe lângă fondul de subvenționare de un miliard de lei, încă jumătate de miliard din bugetul de stat pentru a sprijini sectorul agriculturii.