Situația social-economică din raionul Cimișlia, inclusiv în agricultură, ținând cont de secetă, a fost analizată de către șeful statului de comun cu președintele raionului vizat, Mihail Olărescu. Discuțiile au avut loc în cadrul vizitei de lucru a șefului statului în raion.



La Spitalul raional din Cimișlia, șeful statului s-a familiarizat cu situația epidemiologică. Conform datelor administrației spitalului, în perioada epidemiei, aici au fost internate 24 de persoane, iar în prezent, în instituție sînt doar 12 pacienți infectați cu coronavirus, alte trei persoane sunt suspecte de infecție, patru persoane s-au vindecat, iar altele trei au decedat. Totodată, s-a menționat faptul că instituția medicală din raion se confruntă cu lipsa de cadre, statele de personal fiind completate în proporție de 60-70%, majoritatea fiind persoane de vîrstă pensionară și pre-pensionară.



IGOR DODON, PREȘEDINTELE RM

Tineret practic nu avem în domeniul medical, dar dacă nu schimbăm abordarea noi o să rămânem doar cu vârsta a treia în sistemul medical, și în urgență și asistență și tot. Vă mulțumim, sănătate și cu doamne ajută.



Și Substația de Asistență Medicală Urgentă din Cimișlia, care, acum cîțiva ani, a fost construită practic de la zero, din mijloace bugetare, a fost vizitată de șeful statului. Aici au fost create condiții bune de muncă pentru personal, iar patru ambulanțe zilnic deservesc locuitorii raionului.



IGOR DODON, PREȘEDINTELE RM

După această pandemie s-au scos la iveală mai multe probleme și cred că sectorul medical devine una din priorități pentru toți absolut. În primul rând motivarea, salariile și dotarea. Eu o să insist ca în următoarea jumătate de an, un an să le dublăm fiindcă altfel o să rămânem fără oameni



Președintele a examinat și activitatea Secției raionale pentru Situații Excepționale, care include serviciul de pompieri și salvatori.