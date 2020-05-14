Ровно два года назад, 14 мая 2018 года, на заседании Высшего Евразийского Экономического совета в Сочи Республика Молдова первой получила статус наблюдателя при этой организации.



Сотрудничество с ЕАЭС началось в апреле 2017 года с подписания Меморандума, и спустя год наши партнеры из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России единогласно поддержали заявку Республики Молдова.



“За это время наша страна увеличила объем экспорта в страны ЕАЭС – в частности, в 2019 году рост составил 6% в сравнении с предыдущим годом. Это служит убедительным доказательством правильности выбранного курса. А сегодня, в период пандемического кризиса,ударившего по всем странам, партнеры из ЕАЭС оказывают нам посильную помощь в борьбе с распространением вируса”, – отметил Игорь Додон.