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Глава государства: Рост экспорта в страны ЕАЭС – убедительное доказательство правильности выбранного курса


Ровно два года назад, 14 мая 2018 года, на заседании Высшего Евразийского Экономического совета в Сочи Республика Молдова первой получила статус наблюдателя при этой организации.

Сотрудничество с ЕАЭС началось в апреле 2017 года с подписания Меморандума, и спустя год наши партнеры из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России единогласно поддержали заявку Республики Молдова.

“За это время наша страна увеличила объем экспорта в страны ЕАЭС – в частности, в 2019 году рост составил 6% в сравнении с предыдущим годом. Это служит убедительным доказательством правильности выбранного курса. А сегодня, в период пандемического кризиса,ударившего по всем странам, партнеры из ЕАЭС оказывают нам посильную помощь в борьбе с распространением вируса”, – отметил Игорь Додон.


Опубликовано: 17:07 14/05/2020

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