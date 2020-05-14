«Затягивается веревка вокруг шеи», - так прокомментировал депутат ПСРМ Григоре Новак последние заявление президента Игоря Додона по делу о краже миллиарда и концессии аэропорта.



- Теперь становится ясно, почему Канду настолько возбужденный и нервный... Проблема не состоит только в том, что беглецы Плахотнюк и Шор останутся без международного аэропорта, являющегося очень сладким куском с финансовой точки зрения, но и в том, что эти двое уже чувствуют запах тюремных камер, - написал Новак в социальной сети.



Депутат ПСРМ объяснил, что, согласно представленной президентом информации, кража миллиарда готовилась бывшими членами Национальной комиссии по финансовому рынку, премьерами и министрами экономики.



- Наверное, вы помните, кто был, к примеру, в тот период министром экономики – с лета 2014 по январь 2015 года? Правильно, Канду возглавлял министерство. Теперь становится ясно, почему Плахотнюк, Шор, Канду и их окружение делают все возможное, чтобы отправить правительство Иона Кику в отставку. Политическая нестабильность даст им шанс вернуться к власти совместно с Санду и Нэстасе, а также избавиться от этого запаха тюремной камеры, - рассуждает парламентарий.