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Григоре Новак: Теперь ясно, почему Плахотнюк, Шор, Канду и их окружение делают все возможное, чтобы отправить правительство Кику в отставку


«Затягивается веревка вокруг шеи», - так прокомментировал депутат ПСРМ Григоре Новак последние заявление президента Игоря Додона по делу о краже миллиарда и концессии аэропорта.

- Теперь становится ясно, почему Канду настолько возбужденный и нервный... Проблема не состоит только в том, что беглецы Плахотнюк и Шор останутся без международного аэропорта, являющегося очень сладким куском с финансовой точки зрения, но и в том, что эти двое уже чувствуют запах тюремных камер, - написал Новак в социальной сети.

Депутат ПСРМ объяснил, что, согласно представленной президентом информации, кража миллиарда готовилась бывшими членами Национальной комиссии по финансовому рынку, премьерами и министрами экономики.

- Наверное, вы помните, кто был, к примеру, в тот период министром экономики – с лета 2014 по январь 2015 года? Правильно, Канду возглавлял министерство. Теперь становится ясно, почему Плахотнюк, Шор, Канду и их окружение делают все возможное, чтобы отправить правительство Иона Кику в отставку. Политическая нестабильность даст им шанс вернуться к власти совместно с Санду и Нэстасе, а также избавиться от этого запаха тюремной камеры, - рассуждает парламентарий.


Опубликовано: 16:11 14/05/2020

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