Политолог Богдан Цырдя рассказал об основных результатах заседания Высшего совета безопасности 14 мая 2020:



– Игорь Додон о краже миллиарда:



1. Все “расследования” кражи в 2015-2019 годах были имитацией;



2. Отчет “Кролл” – имитация. (От себя добавим – отчет запутал следы);



3. Участники Комитета финансовой стабильности – прямые пособники кражи;



4. Сядут не только те , кто крал, но и те, кто подготовил законы для этого;



5. Прокуроры подтвердили основные выводы парламентской комиссии по краже миллиарда (сентябрь 2019);



6. За последние месяцы Генеральная прокуратура выдвинула обвинения против 10 банкиров.



Несколько наших уточнений:



1. Отчет “Кролл” обошел законодательные изменения и действия правительства и НБМ, которые позволили краже состояться. Мы писали об этом в АиФ еще в 2015, 2018, 2019. “Кролл” – часть аферы.



2. Парламентская комиссия установила, что главными участниками кражи были экс-глава Демпартии Владимир Плахотнюк, а также депутат Илан Шор, экс-премьер Владимир Филат, депутаты Марина Таубер, Регина Апостолова.



3. Также комиссия упомянула и членов Комитета финансовой стабильности, потребовав от ГП возбудить уголовные дела. Это экс-глава Национального банка Дорин Драгуцану, экс-министр экономики Адриан Канду, бывший премьер-министр Юрий Лянкэ, экс-министр экономики Валериу Лазэр и экс-министр финансов Анатол Арапу.



4. Теперь кражу анализируют не только как акт вывода денег из Нацбанка и БЕМ/БС/УБ (13 ноября – 27 ноября 2014 года), но и как соучастие властей в этом!



5. У Канду горит земля под ногами. Сейчас он пойдет на всё, чтобы убедить Санду отправить правительство в отставку.