Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
С 15 мая в Молдове вводится чрезвычайное положение в сфере общественного здравоохранения
 

Богдан Цырдя: У Канду горит земля под ногами


Политолог Богдан Цырдя рассказал об основных результатах заседания Высшего совета безопасности 14 мая 2020:

– Игорь Додон о краже миллиарда:

1. Все “расследования” кражи в 2015-2019 годах были имитацией;

2. Отчет “Кролл” – имитация. (От себя добавим – отчет запутал следы);

3. Участники Комитета финансовой стабильности – прямые пособники кражи;

4. Сядут не только те , кто крал, но и те, кто подготовил законы для этого;

5. Прокуроры подтвердили основные выводы парламентской комиссии по краже миллиарда (сентябрь 2019);

6. За последние месяцы Генеральная прокуратура выдвинула обвинения против 10 банкиров.

Несколько наших уточнений:

1. Отчет “Кролл” обошел законодательные изменения и действия правительства и НБМ, которые позволили краже состояться. Мы писали об этом в АиФ еще в 2015, 2018, 2019. “Кролл” – часть аферы.

2. Парламентская комиссия установила, что главными участниками кражи были экс-глава Демпартии Владимир Плахотнюк, а также депутат Илан Шор, экс-премьер Владимир Филат, депутаты Марина Таубер, Регина Апостолова.

3. Также комиссия упомянула и членов Комитета финансовой стабильности, потребовав от ГП возбудить уголовные дела. Это экс-глава Национального банка Дорин Драгуцану, экс-министр экономики Адриан Канду, бывший премьер-министр Юрий Лянкэ, экс-министр экономики Валериу Лазэр и экс-министр финансов Анатол Арапу.

4. Теперь кражу анализируют не только как акт вывода денег из Нацбанка и БЕМ/БС/УБ (13 ноября – 27 ноября 2014 года), но и как соучастие властей в этом!

5. У Канду горит земля под ногами. Сейчас он пойдет на всё, чтобы убедить Санду отправить правительство в отставку.


Опубликовано: 15:22 14/05/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • Богдан Цырдя: «В сентябре блок ACUM требовал посадить Шора и Канду, сегодня ...
  • Игорь Додон о расследовании по делу о краже миллиарда: Есть существенный пр ...
  • ВСБ требует предоставить отчет “Кролл” и просит Международное сообщество по ...
  • Слусарь: Следственная комиссия по делу о краже миллиарда получила отчет Kro ...
  • Спецкомиссия: Плахотнюк – главный бенефициар «кражи века»







    • Все новости

    Богдан Цырдя: У Канду горит земля под ногами
    Рабочая группа по закупке и сборке автобусов для Кишинева пришла к общему мнению
    С 15 мая в Молдове вводится чрезвычайное положение в сфере общественного здравоохранения
    Ион Чебан вручил благодарственные грамоты румынским медикам
    Президент: Кишиневский аэропорт вернется в собственность государства
    Игорь Додон о расследовании по делу о краже миллиарда: Есть существенный прогресс
    Политолог – О многомиллионных «безделушках» Ренато Усатого
    Богдан Цырдя: «Экс-премьер Ион Стурза разразился громкими обвинениями в адрес PAScuDA»
    Примары пригородов обратились в мунсовет с просьбой решить проблему общественного транспорта (DOC)
    Примария Кишинева получила в дар 8 аппаратов высокого давления для мойки тротуаров ((ВИДЕО)
    COVID-19: Число полностью выздоровевших достигло 2228 человек
    В Кишиневе начались работы по нанесению дорожной разметки
    Создана карта распространения амброзии в Кишиневе: всего определено 122 зоны
    Ион Чебан призвал мунсовет одобрить закупку и сборку автобусов: Пригородам срочно необходим транспорт!
    Обыски на таможне в Леушенах
    Президент: Сегодня исполняется полгода со дня утверждения правительства Кику
    Корнелиу Фуркулицэ: "Депутат ПСРМ Олег Тетеря сложил свой мандат в связи с переходом на другую должность"
    Глава государства навестил многодетную семью из Чимишлийского района и посетил фермерское хозяйство Valea Viilor
    Президент Игорь Додон предложит парламенту увеличить зарплату медиков вдвое
    Александр Стояногло: «Группа интересов Плахотнюка», упомянутая в отчете Kroll 2, является одним из субъектов нашего расследования
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2020. All rights reserved. Raport anual
     
    X

    LIVE AccentTV