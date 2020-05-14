Богдан Цырдя: У Канду горит земля под ногами
Политолог Богдан Цырдя рассказал об основных результатах заседания Высшего совета безопасности 14 мая 2020:
– Игорь Додон о краже миллиарда:
1. Все “расследования” кражи в 2015-2019 годах были имитацией;
2. Отчет “Кролл” – имитация. (От себя добавим – отчет запутал следы);
3. Участники Комитета финансовой стабильности – прямые пособники кражи;
4. Сядут не только те , кто крал, но и те, кто подготовил законы для этого;
5. Прокуроры подтвердили основные выводы парламентской комиссии по краже миллиарда (сентябрь 2019);
6. За последние месяцы Генеральная прокуратура выдвинула обвинения против 10 банкиров.
Несколько наших уточнений:
1. Отчет “Кролл” обошел законодательные изменения и действия правительства и НБМ, которые позволили краже состояться. Мы писали об этом в АиФ еще в 2015, 2018, 2019. “Кролл” – часть аферы.
2. Парламентская комиссия установила, что главными участниками кражи были экс-глава Демпартии Владимир Плахотнюк, а также депутат Илан Шор, экс-премьер Владимир Филат, депутаты Марина Таубер, Регина Апостолова.
3. Также комиссия упомянула и членов Комитета финансовой стабильности, потребовав от ГП возбудить уголовные дела. Это экс-глава Национального банка Дорин Драгуцану, экс-министр экономики Адриан Канду, бывший премьер-министр Юрий Лянкэ, экс-министр экономики Валериу Лазэр и экс-министр финансов Анатол Арапу.
4. Теперь кражу анализируют не только как акт вывода денег из Нацбанка и БЕМ/БС/УБ (13 ноября – 27 ноября 2014 года), но и как соучастие властей в этом!
5. У Канду горит земля под ногами. Сейчас он пойдет на всё, чтобы убедить Санду отправить правительство в отставку.
– Игорь Додон о краже миллиарда:
1. Все “расследования” кражи в 2015-2019 годах были имитацией;
2. Отчет “Кролл” – имитация. (От себя добавим – отчет запутал следы);
3. Участники Комитета финансовой стабильности – прямые пособники кражи;
4. Сядут не только те , кто крал, но и те, кто подготовил законы для этого;
5. Прокуроры подтвердили основные выводы парламентской комиссии по краже миллиарда (сентябрь 2019);
6. За последние месяцы Генеральная прокуратура выдвинула обвинения против 10 банкиров.
Несколько наших уточнений:
1. Отчет “Кролл” обошел законодательные изменения и действия правительства и НБМ, которые позволили краже состояться. Мы писали об этом в АиФ еще в 2015, 2018, 2019. “Кролл” – часть аферы.
2. Парламентская комиссия установила, что главными участниками кражи были экс-глава Демпартии Владимир Плахотнюк, а также депутат Илан Шор, экс-премьер Владимир Филат, депутаты Марина Таубер, Регина Апостолова.
3. Также комиссия упомянула и членов Комитета финансовой стабильности, потребовав от ГП возбудить уголовные дела. Это экс-глава Национального банка Дорин Драгуцану, экс-министр экономики Адриан Канду, бывший премьер-министр Юрий Лянкэ, экс-министр экономики Валериу Лазэр и экс-министр финансов Анатол Арапу.
4. Теперь кражу анализируют не только как акт вывода денег из Нацбанка и БЕМ/БС/УБ (13 ноября – 27 ноября 2014 года), но и как соучастие властей в этом!
5. У Канду горит земля под ногами. Сейчас он пойдет на всё, чтобы убедить Санду отправить правительство в отставку.
Опубликовано: 15:22 14/05/2020
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