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Рабочая группа по закупке и сборке автобусов для Кишинева пришла к общему мнению


Сегодня на сайте столичной примэрии был опубликован отчет рабочей группы мунсовета касательно обновления парка общественного транспорта столицы.

Советник генерального примара и секретарь рабочей группы Владимир Митру отметил, что муниципию срочно необходимы новые автобусы. Он подчеркнул также, что об этом мунсовет просят и примары пригородов.

– Необходимо, чтобы общественный транспорт доходил до каждого пригородного населенного пункта, – сказал Митру.

Он также предложил 19 мая на заседании инициировать создание рабочей группы по электронной системе оплаты проезда в общественном транспорте, что позволит достичь транспарентности в этой сфере.

Проект по закупке и сборке 100 новых автобусов будет рассмотрен на заседании мунсовета 19 мая.

Напомним, на сегодняшний день одной из самых серьезных проблем пригородов муниципия Кишинев – это острая нехватка общественного транспорта. В связи с этим генпримар Ион Чебан обратился ко всем членам мунсовета с призывом на заседании 19 мая проявить политическую зрелость и единогласно проголосовать за закупку и сборку автобусов для столицы.



Опубликовано: 15:17 14/05/2020

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