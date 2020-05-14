Сегодня на сайте столичной примэрии был опубликован отчет рабочей группы мунсовета касательно обновления парка общественного транспорта столицы.Советник генерального примара и секретарь рабочей группы Владимир Митру отметил, что муниципию срочно необходимы новые автобусы. Он подчеркнул также, что об этом мунсовет просят и примары пригородов.– Необходимо, чтобы общественный транспорт доходил до каждого пригородного населенного пункта, – сказал Митру.Он также предложил 19 мая на заседании инициировать создание рабочей группы по электронной системе оплаты проезда в общественном транспорте, что позволит достичь транспарентности в этой сфере.Проект по закупке и сборке 100 новых автобусов будет рассмотрен на заседании мунсовета 19 мая.Напомним, на сегодняшний день одной из самых серьезных проблем пригородов муниципия Кишинев – это острая нехватка общественного транспорта. В связи с этим генпримар Ион Чебан обратился ко всем членам мунсовета с призывом на заседании 19 мая проявить политическую зрелость и единогласно проголосовать за закупку и сборку автобусов для столицы.