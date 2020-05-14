С 15 мая в Молдове вводится чрезвычайное положение в сфере общественного здравоохранения. Об этом сообщил глава государства Игорь Додон, пояснивший, что ЧП, введенное парламентом, не будет продлеваться. Глава государства призвал граждан соблюдать правила поведения из-за эпидемии.



- Мы решили не обращаться в парламент, чтобы продлить чрезвычайное положение, но это не означает, что рисков нет. Ситуация в стране лучше, чем в других государствах. Если говорить о летальных случаях, у нас уровень 3,5 %, в мире - 6,9%, в Румынии – 6,5%. Но это не означает, что можно расслабиться, - сообщил Игорь Додон.



Президент отметил, что достигнутые результаты являются следствием действий властей. Он уточнил, что в стране достаточно тестов, медикаментов и расходных материалов.