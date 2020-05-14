

От имени примэрии Кишинева столичный градоначальник Ион Чебан вручил сегодня благодарственные грамоты медицинскому персоналу из Румынии, который две недели работал с нашими врачами в муниципальной клинической больнице «Святой Архангел Михаил».



«Я поблагодарил их за сотрудничество и помощь в лечении пациентов с COVID-19, врачей и медсестер: Ионуц Вултур Дачиан, Детарь Аттила, Бэгинян Родика и Митряну Ольга. В знак налаживания сотрудничества принял медаль от Главного инспектората по чрезвычайным ситуациям Румынии.



Опыт румынской команды был полезен. Мы благодарны за всю поддержку и помощь, оказанные нам Румынией во время пандемии.



Мы по-прежнему открыты для обмена опытом. Муниципальная клиническая больница «Святой Архангел Михаил» наладит сотрудничество с Уездной клинической больницей скорой помощи округа Арад, и позднее между сторонами будет подписано соответствующее соглашение», - отметил Ион Чебан.