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С 15 мая в Молдове вводится чрезвычайное положение в сфере общественного здравоохранения
 

Ион Чебан вручил благодарственные грамоты румынским медикам



От имени примэрии Кишинева столичный градоначальник Ион Чебан вручил сегодня благодарственные грамоты медицинскому персоналу из Румынии, который две недели работал с нашими врачами в муниципальной клинической больнице «Святой Архангел Михаил».

«Я поблагодарил их за сотрудничество и помощь в лечении пациентов с COVID-19, врачей и медсестер: Ионуц Вултур Дачиан, Детарь Аттила, Бэгинян Родика и Митряну Ольга. В знак налаживания сотрудничества принял медаль от Главного инспектората по чрезвычайным ситуациям Румынии.

Опыт румынской команды был полезен. Мы благодарны за всю поддержку и помощь, оказанные нам Румынией во время пандемии.

Мы по-прежнему открыты для обмена опытом. Муниципальная клиническая больница «Святой Архангел Михаил» наладит сотрудничество с Уездной клинической больницей скорой помощи округа Арад, и позднее между сторонами будет подписано соответствующее соглашение», - отметил Ион Чебан.


Опубликовано: 14:06 14/05/2020

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