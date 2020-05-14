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Президент: Кишиневский аэропорт вернется в собственность государства


Кишиневский аэропорт вернется в собственность государства. В настоящее время есть множество оснований для того, чтобы аннулировать контракт о концессии международного кишиневского аэропорта. И именно это стало причиной «активизации тех, кто оказывает давление на депутатов, правительство Кику и использует Конституционный суд в качестве политического инструмента». Об этом сообщил после заседания Высшего совета безопасности президент Молдовы Игорь Додон.

- Приложены значительные усилия для того, чтобы вернуть аэропорт государству. Есть несколько причин: были нарушения при подписании контракта, не исполняются инвестиционные обязательства – не было вложено 66 млн. евро, несостоятельность «Avia Invest, которая задолжала государству десятки миллионов леев, - заявил Игорь Додон.

Президент отметил, что процедура несостоятельности компании- концессионера аэропорта могла начаться еще минувшим летом, в период правительства Майи Санду, однако тогда предпочли дать компании «Avia Invest» годовую отсрочку для погашения долгов перед государством.

Глава государства считает, что таким образом Санду торпедировала усилия по возвращению имущества государству.

- В прошлом году, когда поменялось правительство, долги перед государством составляли 118 млн. леев. Правительство Санду одобрило сделку о реешелонировании этих долгов до мая 2020 года. Если бы они тогда настаивали на выплате этих 118 млн. леев, можно было бы начать процедуру несостоятельности «Avia Invest», что привело бы к аннулированию контракта о концессии, – сказал Додон.

Президент отметил, что обратился к правительству Кику за информацией о том, почему чиновники прошлого кабмина позволили эту отсрочку в ущерб государству. Игорь Додон заверил, что расследование по двум важным направлениям продолжится – краже миллиарда и концессии аэропорта.

- Вне зависимости, что они будут делать, мы пойдем до конца - и в деле аэропорта, и в деле о миллиарде, – заключил президент.


Опубликовано: 14:02 14/05/2020

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