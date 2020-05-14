На брифинге по итогам заседания Высшего совета безопасности, президент Игорь Додон заявил, что прокуроры добились значительного прогресса в расследовании кражи миллиарда, и в скором времени граждане это почувствуют.



- В 2015-2019 гг. было много расследований, но, по мнению присутствующих на заседании, усилия найти виновных были мнимыми. Даже отчет Kroll был ложным направлением. Мы проверили все этапы и выводы, к которым пришли различные органы. В прошлом году был отчет и парламентской комиссии. В большей своей части выводы отчета подтверждаются. Речь идет о тех, кто готовил эту кражу, включая членов Комитета финансовой стабильности, сформированного из бывших премьеров, министров экономики, - заявил Игорь Додон.



Президент отметил, что в течение последних месяцев прокуроры выдвинули обвинение 10 банкирам и создали специальные следственные группы.



- Есть существенный прогресс в том, что касается банковской аферы. Те, кто совершил эти преступления, смотрят и понимают о чем я говорю. И люди ждут конкретных результатов. Уважаемые сограждане, в ближайшее время все окажутся там, где следует. Вор должен сидеть в тюрьме, и он сядет”, - заключил президент.