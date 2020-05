Cu partidele PAS și DA cetățenii moldoveni niciodată nu vor întoarce nici miliardul, și nici aeroportul, pentru că ele sînt gata să se unească cu oligarhii din spatele acestor crime – Plahotniuc, Shor și părtașii lor – ca să revină la guvernare.Opinia aparține politologului Bogdan ȚÎrdea, deputat în Parlamentul Moldovei din partea Partidului Socialiștilor, și a fost exprimată în cadrul explicației detaliate a punctului său de vedere pe pagina sa de pe o rețea de socializare, transmite Noi.md „La 20 septembrie 2019 A. Slusari a anunțat în Parlament numele beneficiarilor furtului miliardului care apar în raportul Kroll. Printre aceștia se numără și fostul șef al Partidului Democrat Vladimir Plahotniuc, pe care Slusari l-a numit principalul beneficiar, precum și deputatul Ilan Șor, fostul premier Vladimir Filat, deputații Marina Tauber, Reghina Apostolova, Iurie Fotescu, fostul președinte Petru Lucinschi și șeful agenției Sputnik-Moldova, Vladimir Novosadiuc.Mergi mai departe. Atunci Comisia parlamentară a sesizat Procuratura. Apoi A.Slusari a declarat următoarele:„Printre foștii oficiali implicați în furtul miliardului se numără fostul șef al Băncii Naționale Dorin Drăgutan, ex-ministru al Economiei Adrian Candu, fostul premier Iuri Leancă, fostul ministru al Economiei Valeriu Lazăr și ex-ministru al Finanțelor Anatol Arapu …”.Și acum ce facem cu acești bandiți care au adus țara la sapa de lemn, au pus în genunchi milioane de pensionari, țărani, familii cu mulți copii?Corect! Creăm o alianță cu ei. În septembrie, blocul ACUM a cerut închiderea lui Șor și Candu, iar astăzi este dispus să creeze cu ei un guvern și să lupte cu cei care vor să întoarcă aeroportul și miliardul.Iată care este esența luptei împotriva oligarhilor a blocului ACUM. Aceasta este toată preocuparea lor pentru miliard și pentru cetățeni.Acum înțelegeți că nu vom vedea niciodată acest miliard, la fel ca și aeroportul? La urma urmei, dacă intri într-o alianță cu cel care a furat miliardul, înseamnă că ești complicele lui … Sau vei fi.Am scris mereu despre esența M. Sandu. Am avertizat cetățenii că mai devreme sau mai tîrziu va juca cumetria cu Candu! Nu toată lumea credea. Dar ea a fost într-o alianță cu cei care au furat miliardul. Acum se întoarce la ei. Dar de data aceasta, ca lider și conducător!Dar am presupus că platforma DA este puțin diferită. Pînă la urmă, ei nu au fost în AEI cu Plahotniuc, nu au condus țara în timpul marelui jaf. Se pare că ne-am înșelat. Asta e tot. Am ajuns”, a subliniat Bogdan Țîrdea.