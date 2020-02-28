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Политолог – О многомиллионных «безделушках» Ренато Усатого


На своем канале в сети Телеграмм политолог, депутат парламента от ПСРМ Богдан Цырдя рассказал о дорогих «безделушках» молдавского политика, мэра Бельц Ренато Усатого:

«Про Роллс Ройс Усатого за 500 000 евро все знают. Про последний бронированный BMW X5 за 300 000 евро -тоже. И это при том, что Роллс он не продал. А вот про другие безделушки знают не многие.

Знающие люди рекомендуют обратить внимание на коллекцию часов Усатого. Он носит преимущественно Breguet.

Каждая его модель по 30-50 тысяч$. А у него, как говорят, их минимум 4.

Вопрос -откуда? Бизнес в России с РЖД - накрылся. В РМ у него бизнеса никогда не было.

Неужели это деньги олигархов Гушана и Ушеровича, предназначенные на выборы, но потраченные на казино, часы и дорогие авто?

Думаем, назревает скандал. Рано или поздно приедут аудиторы в наколках. А они считать умеют».


Опубликовано: 12:53 14/05/2020

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