На своем канале в сети Телеграмм политолог, депутат парламента от ПСРМ Богдан Цырдя рассказал о дорогих «безделушках» молдавского политика, мэра Бельц Ренато Усатого:



«Про Роллс Ройс Усатого за 500 000 евро все знают. Про последний бронированный BMW X5 за 300 000 евро -тоже. И это при том, что Роллс он не продал. А вот про другие безделушки знают не многие.



Знающие люди рекомендуют обратить внимание на коллекцию часов Усатого. Он носит преимущественно Breguet.



Каждая его модель по 30-50 тысяч$. А у него, как говорят, их минимум 4.



Вопрос -откуда? Бизнес в России с РЖД - накрылся. В РМ у него бизнеса никогда не было.



Неужели это деньги олигархов Гушана и Ушеровича, предназначенные на выборы, но потраченные на казино, часы и дорогие авто?



Думаем, назревает скандал. Рано или поздно приедут аудиторы в наколках. А они считать умеют».