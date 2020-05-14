

Публикуем авторский комментарий политолога, депутата парламента от Партии социалистов Богдана Цырди, размещенный на его официальном телеграмм канале https://t.me/tirdea:



«Экс-премьер Ион Стурза разразился громкими обвинениями в адрес PAScuDA.



„Братья, а почему я и другие много лет воевали, разоблачали режим Плахотнюка и грабежи Шора? Я посвятил этой борьбе 10 лет! Зачем я рисковал здоровьем и даже жизнью?! Чтобы вы призвали к "службе" этих преступников и их лакеев? Радуетесь их отравленным дарам? Почему? Чтобы вы были "президентами" и "премьер-министрами" ???"



Стурза, по нашему скромному мнению, упускает 2 маленьких нюанса.



Нюанс первый. Они всегда были вместе. И никогда реально не боролись друг с другом. Я о Канду, Шоре, Санду.



Нюанс второй. Кто вам сказал, что они будут президентами и премьер министрами при живом Плахотнюке?



Если Плахотнюк и Шор стоят за всем этим карнавалом, они будут "просто президентами" и "просто премьерами". Как немая утка Тимофти. Или как Лянкэ, более известный как "ПодЛянкэ". Вот и все. А с остальными доводами... мы согласны».