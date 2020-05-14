Примар муниципия Кишинев Ион Чебан присоединился к инициативе примаров пригородов и подписал обращение в муниципальный совет с просьбой принять 19 мая оптимальное решение по вопросу общественного транспорта."Я присоединяюсь и поддерживаю обращение, подписанное сегодня почти всеми примарами пригородов, в котором они просят муниципальных советников принять 19 мая на заседании оптимальное решение по вопросу общественного транспорта и покупки новых транспортных единиц",- сказал Чебан.В своем обращении примары пригородов заявили, что они готовы подготовить всю необходимую инфраструктуру для доставки общественного транспорта в населенные пункты, и, что они ждут этого уже много лет."Мы знаем, что это непросто, учитывая, что микроавтобусы прекратили свою деятельность. Люди проходят пешком километры, чтобы добраться до общественного транспорта, или стоят долго на остановках, чтобы добраться до работы или домой. Проблема и необходимость транспорта является актуальными для Кишинева",- говорится в обращении примаров.