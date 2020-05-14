Компания Kärcher Moldova подарила Кишинёву 8 аппаратов высокого давления для мойки тротуаров. Об этом на своей странице в соцсети сообщил генпримар столицы Ион Чебан.



Он уточнил, что переданное в дар оборудование будет использоваться сотрудниками Главного управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории для очистки тротуаров и труднодоступных мест, где нельзя использовать другое оборудование.



– Благодарю всех экономических агентов, всех тех, кто вносит свой вклад в поддержание чистоты, благоустройство и развитие столицы, – сказал столичный градоначальник.



Он также рассказал, что в текущем году муниципалитет планирует за счет средств муниципального бюджета приобрести еще как минимум 5 единиц техники для механизированной уборки тротуаров.



