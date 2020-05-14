Примария Кишинева получила в дар 8 аппаратов высокого давления для мойки тротуаров ((ВИДЕО)
Компания Kärcher Moldova подарила Кишинёву 8 аппаратов высокого давления для мойки тротуаров. Об этом на своей странице в соцсети сообщил генпримар столицы Ион Чебан.
Он уточнил, что переданное в дар оборудование будет использоваться сотрудниками Главного управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории для очистки тротуаров и труднодоступных мест, где нельзя использовать другое оборудование.
– Благодарю всех экономических агентов, всех тех, кто вносит свой вклад в поддержание чистоты, благоустройство и развитие столицы, – сказал столичный градоначальник.
Он также рассказал, что в текущем году муниципалитет планирует за счет средств муниципального бюджета приобрести еще как минимум 5 единиц техники для механизированной уборки тротуаров.
Он уточнил, что переданное в дар оборудование будет использоваться сотрудниками Главного управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории для очистки тротуаров и труднодоступных мест, где нельзя использовать другое оборудование.
– Благодарю всех экономических агентов, всех тех, кто вносит свой вклад в поддержание чистоты, благоустройство и развитие столицы, – сказал столичный градоначальник.
Он также рассказал, что в текущем году муниципалитет планирует за счет средств муниципального бюджета приобрести еще как минимум 5 единиц техники для механизированной уборки тротуаров.
Опубликовано: 11:43 14/05/2020
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