

По данным министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, число полностью выздоровевших от коронавируса нового типа достигло 2228 человек.



Общее количество инфицированных в Молдове составляет 5406 человек. Из них 269 находятся в тяжелом состоянии, а 21 пациент подключен к аппарату ИВЛ.



Кроме этого, 190 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19.