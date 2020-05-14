COVID-19: Число полностью выздоровевших достигло 2228 человек
По данным министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, число полностью выздоровевших от коронавируса нового типа достигло 2228 человек.
Общее количество инфицированных в Молдове составляет 5406 человек. Из них 269 находятся в тяжелом состоянии, а 21 пациент подключен к аппарату ИВЛ.
Кроме этого, 190 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19.
Опубликовано: 11:39 14/05/2020
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