



Партия социалистов республики предлагает вернуть президенту Молдовы право быть членом партии. Председатель парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету Василий Боля уже зарегистрировал соответствующий проект в постоянном бюро Парламента. Депутат уверен, что это соответствует духу нашей Конституции.



Василий Боля предлагает исключить один пункт из статьи 123 Кодекса о выборах. Он предусматривает, что до утверждения мандата кандидат, избранный в Президенты, должен представить в Конституционный суд подтверждение того, что он не является членом какой-либо партии и не занимает какую-либо должность общественную или частную.



ВАСИЛИЙ БОЛЯ, ДЕПУТАТ ПСРМ

«Вы не найдете нигде подобного запрета, чтобы президент страны не был членом партии. Это нарушает право граждан вступать или создавать общественные объединения. Любой гражданин может вступать в общественные объединения, или политическую партию, будучи согласным с программой этой партии, а также вправе продвигать ту или иную политическую идею.



В Конституции нет подобного запрета, а потому я считаю что инициативу, которую я представляю – соответствует нормам Высшего Закона. 02.37



Напомним, Игорь Додон возглавлял Партию социалистов Республики Молдова до вступления в должность Президента страны. В соответствии с действующим законодательством он вышел из рядов ПСРМ, но остался неформальным лидером социалистов.