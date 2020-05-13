



Сегодня начались работы по замене подземных коммуникаций на столичной улице Тигина на отрезке между Александру чел Бун и Штефана Чел Маре. На месте работ побывал гененральный примар муниципия Кишинёв Ион Чебан. Он уточнил для прессы, что за 60 дней заменят 470 метров.



По словам генпримара, улицу Тигина отремонтируют в рамках второго этапа Программы реабилитации и модернизации дорожной инфраструктуры в центральной части столицы.



ИОН ЧЕБАН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРИМАР КИШИНЕВА

«Речь идёт о втором пакете, реализация которого запоздала в связи с проблемами, возникшими у прошлой администрации. На втором этапе данного проекта восстановят дорожное покрытие улицы, тротуары, заменят водопровод и канализационные трубы. Также продолжается реализация и других проектов».



Рабочие трудятся с 8 утра до 17 часов. Они прокладывают водопроводные и канализационные трубы.



ЛУКА УРСУ, ДИРЕКТОР КОМПАНИИ-ПОДРЯДЧИКА

«Труба нержавеющая ПВХ, диаметр 500 мм. Работа займет два месяца. Стоимость – свыше 5 миллионов леев».



Когда завершится по замене подземных коммуникаций, улицу заасфальтируют и по ней сможет ездить даже крупнотоннажный транспорт.



ИОН ЧЕБАН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРИМАР КИШИНЕВА

«Стоимость проекта согласно договорённостям с ЕБРР/ЕИБ: 40 млн. леев вклад муниципалитета, а реабилитацию мостовой, замену тротуаров и благоустройство профинансируют ЕБРР/ЕИБ ».

Во время проведения работ по реабилитации инженерных сетей движение в периметре улиц Александру чел Бун-Тигина-Штефан Чел Маре будет частично открыто, в зависимости от завершения работ на соответствующем участке. Стоимость ремонта улицы Тигина составляет 40 млн. леев, деньги выделены из муниципального бюджета.