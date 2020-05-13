



В канун Международного дня семьи, глава государства, известный своей поддержкой традиционных семейных ценностей, побывал в многодетной семье Платон в селе Иордановка, Бессарабского района. В ней растут 7 детей в возрасте от года до десяти лет. К 4 мальчикам и 3 девочкам президент приехал с подарками: игрушками, книгами и сладостями.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Будучи в Бессарабском районе, я решил зайти к вам в гости, поблагодарить за то, что у вас такая дружная и сплоченная семья. Хочу вам пожелать, в первую очередь, здоровья, счастья и успехов во всем».



МАРИОНЕЛА ПЛАТОН – ДОЧЬ

«Хочу поблагодарить за подарки, которые нам дали. Мы очень признательны за это и спасибо за помощь».



Глава семьи Платон служит пожарным. Ион рассказал журналистам, что в семье работает только он. К сожалению, его скромной зарплаты не всегда хватает на содержание 9 человек.



ИОН ПЛАТОН – ГЛАВА СЕМЕЙСТВА

«С трудом справляемся. Работаю только я, и моя зарплата для такой семьи – это ничто. Когда нам помогают родители, в общем, потихонечку справляемся».



Галина Платон – счастливая бабушка 19 внуков. Женщина рассказывает, что у нее есть еще сын – священнослужитель в селе Дезгенжи, Комратского района, у которого 10 детей и в скором времени на свет должен появиться 11 ребенок. Галина с трудом сдерживает слезы радости, рассказывая о том, как за одним столом собирается вся большая и дружная семья.



ГАЛИНА ПЛАТОН – БАБУШКА

«На мой День Рождения, 60-летний юбилей собралась вся семья. Когда я увидела их всех вместе, у меня слезы на глаза навернулись. Еще и дочка из Португалии вернулась, сделала мне сюрприз. Это было такое счастье, прямо со слезами на глазах! Очень сильные эмоции».



15 мая Молдова, как и другие страны, отметит Международный день семьи. Пожелав всего самого доброго семье Платон, Игорь Додон ещё раз отметил необходимость сохранения семейных ценностей и поддержки государством многодетных семей.