



Правительство подаст в Конституционный суд обращение об инициировании дисциплинарной процедуры в отношении судьи КС – Николая Рошки. Поводом послужило скандальное заявление Рошки во время заседания, где решалась судьба кредитного соглашения с Россией. Тогда судья заявил что «Мы не умерли после исчезновения миллиарда из госбюджета, не умрем и без этих 200 миллионов».



ФАДЕЙ НАГАЧЕВСКИЙ – МИНИСТР ЮСТИЦИИ

«Согласно нормам действующего законодательства, судьи обязаны воздерживаться от высказываний по сути обращения, за исключением комнаты для совещаний. При этом, КС является не простым судебным органом, поэтому судьи КС должны воздерживаться от пропаганды и политических высказываний в рамках судебных заседаний».



Министр Юстиции Фадей Нагачевский подчеркнул, что подобные заявления непозволительны для статуса и должности судьи КС, и наносит урон имиджу высшей судебной инстанции Молдовы. В связи с этим, министерство юстиции просит КС высказаться, «насколько это адекватно, чтобы член Конституционного суда до рассмотрения вопроса по существу занимался пропагандой и высказывался по рассматриваемому случаю».