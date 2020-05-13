



Руководство страны не намерено продлевать режим Чрезвычайного Положения, срок действия которого истекает 15 мая. Об этом заявил премьер-министр Ион Кику на заседании правительства, отметив, что некоторые запреты останутся, чтобы избежать риска распространения коронавируса. Власти призывают население не терять бдительности.



ИОН КИКУ – ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

«Режим ЧП заканчивается 15 мая, и мы не будем выступать с инициативой о его продлении».



14 мая состоится последнее заседание Комиссии по ЧС, на котором будет принято решение – какие запреты остаются в силе, а какие будут сняты.



ИОН КИКУ – ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

«Вирус не исчез. У нас еще много новых подтвержденных случаев, хотя, безусловно, нас очень радует позитивная динамика выздоравливающих. Но еще есть новые случаи, и система здравоохранения находится все еще под давлением, поэтому необходим максимум внимания и ответственности со стороны госструктур».



Ион Кику поблагодарил всех членов Комиссии по Чрезвычайным Ситуациям, как на центральном уровне, так и на уровне местных органов власти, подчеркнув, что это заслуга всех, что влияние пандемии было минимизировано. Напомним, режим ЧП в Молдове был введен 17 марта.