



В этом году, выпускники лицеев не будут сдавать экзамены на степень Бакалавра. Соответствующее решение было объявлено министром образования, культуры и исследований Игорем Шаровым, который подчеркнул, что это решение было тяжело принять, но после долгих размышлений, после взвешивания всех «за» и «против», оно было утверждено.



Министр рассказал, что было изучено 4 сценария: сдача экзамена в существующих центрах, в учреждениях по месту обучения или онлайн, а также отмена экзамена на сетепнь Бакалавра. По словам Игоря Шарова, сдать онлайн-экзамен технически невозможно, а в двух других случаях повышается риск заражения новым коронавирусом. Единственным безопасным выходом является отмена экзамена, и именно это решение Минпросвет предложит правительству, и потом, в случае утверждения кабмином, парламенту.



ИГОРЬ ШАРОВ – МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ

«Отмена экзамена на степень Бакалавра и выдача дипломов об окончании лицея на основании средней годовой оценки. Главный «плюс» этого сценария – это отсутствие риска заражения. Диплом об окончании лицея в этом году будет иметь такую же юридическую силу для ВУЗов в стране и за ее пределами, в случае одобрения этого решения парламентом».



Также, в среду, на заседании правительства, кабмин утвердил предложение Минпросвета. Последнее слово в этом вопросе – за парламентом. Согласно представленным министерством данным, в этом году 17 599 учащихся должны были сдать экзамены на степень Бакалавра.