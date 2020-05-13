



Выпускные экзамены и дипломные работы в молдавских университетах студенты будут сдавать онлайн. Соответствующее решение администрация каждого высшего учебного заведения принимала самостоятельно. Подробнее моя коллега Илона Ведрашко.



Администрации университетов Молдовы уже утвердили новый план сдачи дипломных работ и государственных экзаменов. Процедура будет организована следующим образом: сначала идентифицируют личность выпускника. Он, находясь на связи с членами госкомиссии, будет защищать свою дипломную работу. После чего преподаватели зададут студенту дополнительные вопросы. Также онлайн ему объявят оценку.



ОТИЛИЯ ДАНДАРА, ПРОРЕКТОР ПО ДИДАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ МолдГУ

«Мы поменяли форму экзаминирования и оценивания. Если до сих пор был и экзамен как таковой и защита дипломной работы, то сейчас получается, что только защита дипломной работы, но все кредиты переходят к процессу защиты дипломной работы. И преподаватель, и комиссия могут задавать дополнительные вопросы».



Сами студенты признаются, что рады возможности сдавать экзамены и защищать дипломы в таком современном формате.



Даниил Морарь, СТУДЕНТ МолдГУ

«Мы сдаем экзамены дистанционно, в этом, несомненно, больше плюсов, чем минусов. Я считаю, что за этим будущее и намного удобнее. Я поддерживаю данную концепцию обучения и думаю, что постепенно к этому стоит приходить».



В Государственном Университете Медицины и Фармакологии имени Николая Тестемицану такая же - онлайн-ситуация.



Эмил Чебан ректор Государственного Университета Медицины и Фармакологии имени Николая Тестемицану

«В этом году в дипломе каждого выпускника будет две оценки. Общая оценка за все года обучения и финальная оценка за защиту диплома».



В этом году из медицинского университета выпустятся 917 студентов, 365 из них уже сегодня на первой линии борьбы с пандемией коронавируса. По словам ректора их работа не останется незамеченной.



Эмил Чебан ректор Государственного Университета Медицины и Фармакологии имени Николая Тестемицану

«Их работа в мед учреждениях никак не влияет на учебу. Они занимаются этим параллельно, в меру своих возможностей. На данный момент нет ни одного студента, работающего с заболевшими коронавирусом, который бы не был бы допущен до экзамена. Мы наблюдаем за этими студентами, и знаем где работает каждый. Их всех обязательно отметят и поддержат».



СТЕНДАП: ИЛОНА ВЕДРАШКО, корреспондент ACCENT TV

«Выпускники некоторых молдавских ВУЗОВ начнут сдавать экзамены уже со следующего месяца. А мы хотим пожелать студентам основательно подготовиться. Ведь для многих, последний экзамен в институте, это первый шаг на пути к желанной̆ профессии. Ни пуха, ни пера. Илона Ведрашко, Николай Васильев, Виктор Могылдя, Accent TV».