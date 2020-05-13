



13 мая в Молдове было подтверждено наибольшее количество новых случаев заражения коронавирусом - 252. Об этом заявил премьер-министр Ион Кику, по итогам заседания Единого центра управления кризисом. Кику уточнил, что общее число проведенных тестов за сутки составило 1 086. Также, глава правительства рассказал об очаге заражения, возникшем в центре размещения людей с ограниченными возможностями в селе Бэдичены Сорокского района. Премьер назвал эту ситуацию безответственной и пообещал разобраться.



ИОН КИКУ – ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

«56 случаев заражения в этом центре. Т.е., это – очаг заражения и, по большому счету, из-за него сегодня мы добились антирекорда. Там были протестированы все сотрудники и пациенты, т.е., практически, все заражены в этом центре. Сейчас проводится внутреннее расследование, и завтра будут представлены его результаты. Но, к сожалению, речь идет о безответственности».



Премьер-министр обратил внимание на то, что по сводкам сотрудников полиции, все большее количество людей перестают соблюдать меры, введенные руководством страны для того, чтобы снизить угрозу распространения коронавируса и обеспечить максимальную безопасность населения. В связи с этим, Кику подчеркнул, что свою роль в срыве дисциплины сыграли политики, которые начали оспаривать штрафы, выписанные за нарушение карантинных мер.



ИОН КИКУ – ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

«Уровень дисциплины в последнее время оставляет желать лучшего. Понимаем, что на это поведение людей влияют и абсолютно безответственные попытки некоторых политиков оспорить законность выписываемых полицейскими штрафов. Это, я уверен, ослабляет дисциплину и крайне безответственная политическая авантюра».



Обращаясь к населению, премьер-министр призвал граждан соблюдать меры безопасности, потому что главное – не боязнь штрафов, а здоровье нации.