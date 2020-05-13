



Президент продолжает ездить по стране, очередной рабочий визит Игорь Додон совершил в Бессарабский район. Здесь он посетил районную больницу, навестил и поздравил ветерана ВОВ, обсудил социально-экономические вопросы с председателем района. В Бессарабке Додон убедился, что весь медперсонал местной больницы обладает необходимыми средствами защиты, но само учреждение нуждается в современном оборудовании. Глава государства пообещал оказать необходимую поддержку.



Игорь Додон пообщался с сотрудниками больницы и узнал, что благодаря слаженным действиям медиков и местных властей эпидемиологическая ситуация в регионе остается под контролем. Сейчас в лечебных учреждениях района - 43 пациента с коронавирусом нового типа. За время эпидемии выздоровели два человека, скончались трое.



Во время своей рабочей поездки, президент навестил 93-летнего Ивана Петровича Коваджи – единственного ветерана ВОВ в Бессарабском районе. Президент поздравил ветерана с прошедшим Днём Победы, вручил ему Орден Республики и пожелал здоровья и мира. Также Игорь Додон возложил цветы на Мемориале воинской славы.



В завершение рабочей поездки в Бессарабский район, глава государства встретился с его председателем Петром Пушкарём. Они обсудили вопросы социально-экономического развития региона, а также ситуацию с распространением коронавируса.