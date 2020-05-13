



Столица начала борьбу с амброзией. Ещё в 2018 году правительство Молдовы утвердило Положение о борьбе и предупреждении с распространением амброзии и План действий на ближайшие пять лет. О том, как муниципальные власти справляются с опасным сорняком, в нашем следующем репортаже.



ИЛОНА ВЕДРАШКО, корреспондент ACCENT TV

«Проблема с амброзией в Молдове началась (возникла) три года назад. Именно тогда опросы показали, что наше население сильно восприимчиво к данному типу растений. Так выгладят первые ростки. Сейчас они абсолютно безобидны, но в августе, когда начинается цветение, они становятся опасны для людей. Сейчас муниципальные власти предпринимают все необходимые меры, для того чтобы решить эту проблему».



Игорь голбан, специалист по уборке

«Мы скашиваем траву, коноплю, и амброзию. Растущие сорняки сразу видно в секторе, и мы пытаемся от них избавиться, сейчас, например, мы работаем в парке декабристов. Мы скашиваем в течение всего месяца там, где это необходимо. В составлении карты нам помогает примэрия муниципия и претура сектора».



Амброзия растёт везде - вдоль дорог, на заброшенных земельных участках, в парках, садах, на участках, засеянных зерновыми и подсолнухами. Избавится от нее практически невозможно, поэтому службы работают в усиленном режиме именно сейчас, когда амброзия уже видна, но ещё не цветёт.



СЕРГЕЙ КАРП, ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

«Первые места, где скосили уже через неделю надо пройти по второму кругу. Если находить буквально все до одной, то может быть можно избавиться, потому что те которые остаются – разбрасывают семена и их сдувает ветром».



Напомним, что к игнорирующим требования бороться с амброзией и предотвращать ее распространение, будут штрафовать. Для ответственных должностных лиц сумма штрафа составляет - от 24 до 48 условных единиц, для физических лиц от 3 до 12, для юридических - от 48 до 90 условных единиц.. Илона Ведрашко, Виктор Могылдя, Accent TV.