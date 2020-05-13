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Александр Стояногло: «Группа интересов Плахотнюка», упомянутая в отчете Kroll 2, является одним из субъектов нашего расследования
 

НИКОЛАЙ ПАСКАРУ ПОЛУЧИТ МАНДАТ ДЕПУТАТА



Столичный муниципальный советник Николай Паскару станет частью самой крупной парламентской фракции – фракции ПСРМ. Он займет место Олега Тетери, сложившего себя полномочия депутата парламента. Паскару следующий в избирательном списке социалистов.

Председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ написал на своей странице в соцсети: «Мы надеемся, что мандат Николая Паскару будет утвержден в ближайшие дни, чтобы на следующем заседании парламента он уже вступил в должность». 44-летний Николай Паскару - юрист, политолог, президент спортивной федерации «Воевод». Отметим, что в случае его отказа, кресло в парламенте займет Григорий Узун, следующий в списке ПСРМ.



Опубликовано: 20:27 13/05/2020




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