



Столичный муниципальный советник Николай Паскару станет частью самой крупной парламентской фракции – фракции ПСРМ. Он займет место Олега Тетери, сложившего себя полномочия депутата парламента. Паскару следующий в избирательном списке социалистов.



Председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ написал на своей странице в соцсети: «Мы надеемся, что мандат Николая Паскару будет утвержден в ближайшие дни, чтобы на следующем заседании парламента он уже вступил в должность». 44-летний Николай Паскару - юрист, политолог, президент спортивной федерации «Воевод». Отметим, что в случае его отказа, кресло в парламенте займет Григорий Узун, следующий в списке ПСРМ.