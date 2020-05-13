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Корнелиу Фуркулицэ: "Депутат ПСРМ Олег Тетеря сложил свой мандат в связи с переходом на другую должность"


Депутат ПСРМ Олег Тетеря сложил свой мандат в связи с переходом на другую должность, не совместимую со статусом парламентария. Об этом заявил председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ.

«Освободившийся мандат будет вручен следующему кандидату по списку ПСРМ Николае Паскару. Мы надеемся, что мандат Николая Паскару будет утвержден в ближайшие дни, так что на следующем заседании Парламента он уже вступит в должность», – отметил Фуркулицэ на своей странице в социальной сети.


Опубликовано: 18:43 13/05/2020

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