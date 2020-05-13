В завершение рабочей поездки по Чимишлийскому району, президент Республики Молдова Игорь Додон навестил многодетную семью Михаила и Натальи Калестру. У них два мальчика и две девочки в возрасте от восьми месяцев до 14 лет. Глава семьи работает в местном отделении коммерческого банка. Глава государства вручил детям подарки, пожелал семье здоровья, радости и благополучия.Финальным пунктом повестки дня стало посещение фермерского хозяйства Valea Viilor под руководством Николая Чобану в селе Валя Пержей. Это крупное успешное хозяйство занимается выращиванием винограда на площади 140 гектаров, сливы на площади 20 гектаров, пшеницы на 450 гектарах, а также 360 гектаров подсолнечника и 260 гектаров кукурузы.«Приветствовал высокие результаты крестьянского хозяйства в непростых климатических и экономических условиях и подтвердил готовность руководства страны оказывать посильную помощь аграрному сектору национальной экономики», - отметил Игорь Додон.