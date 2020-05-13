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Глава государства навестил многодетную семью из Чимишлийского района и посетил фермерское хозяйство Valea Viilor



В завершение рабочей поездки по Чимишлийскому району, президент Республики Молдова Игорь Додон навестил многодетную семью Михаила и Натальи Калестру. У них два мальчика и две девочки в возрасте от восьми месяцев до 14 лет. Глава семьи работает в местном отделении коммерческого банка. Глава государства вручил детям подарки, пожелал семье здоровья, радости и благополучия.

Глава государства навестил многодетную семью из Чимишлийского района и посетил фермерское хозяйство Valea Viilor

Финальным пунктом повестки дня стало посещение фермерского хозяйства Valea Viilor под руководством Николая Чобану в селе Валя Пержей. Это крупное успешное хозяйство занимается выращиванием винограда на площади 140 гектаров, сливы на площади 20 гектаров, пшеницы на 450 гектарах, а также 360 гектаров подсолнечника и 260 гектаров кукурузы.

«Приветствовал высокие результаты крестьянского хозяйства в непростых климатических и экономических условиях и подтвердил готовность руководства страны оказывать посильную помощь аграрному сектору национальной экономики», - отметил Игорь Додон.


Опубликовано: 18:39 13/05/2020

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