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Президент Игорь Додон предложит парламенту увеличить зарплату медиков вдвое


Президент Игорь Додон совершил рабочую поездку в Чимишлийский район, где обсудил с местной администрацией социально-экономическое положение региона в период засухи.

Глава государства заверил руководство района в том, что власти страны будут и далее оказывать регионам необходимую поддержку, несмотря на пандемический кризис.

Также Игорь Додон посетил районную больницу, в которую за время эпедимии коронавируса госпитализировали 24 человека. Он отметил, что что медицинское учреждение района нуждаются в кадрах, поскольку сейчас штат укомплектован на 60-70%, и это преимущественно лица пенсионного и предпенсионного возраста.

- В скором времени выйду с законодательной инициативой о повышении в два раза зарплат врачам и всему медицинскому персоналу Молдовы, - сообщил Игорь Додон.

Также он поблагодарил медицинских работников за колоссальные усилия по борьбе с распространением коронавируса.


Опубликовано: 18:35 13/05/2020

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