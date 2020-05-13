Президент Игорь Додон совершил рабочую поездку в Чимишлийский район, где обсудил с местной администрацией социально-экономическое положение региона в период засухи.



Глава государства заверил руководство района в том, что власти страны будут и далее оказывать регионам необходимую поддержку, несмотря на пандемический кризис.



Также Игорь Додон посетил районную больницу, в которую за время эпедимии коронавируса госпитализировали 24 человека. Он отметил, что что медицинское учреждение района нуждаются в кадрах, поскольку сейчас штат укомплектован на 60-70%, и это преимущественно лица пенсионного и предпенсионного возраста.



- В скором времени выйду с законодательной инициативой о повышении в два раза зарплат врачам и всему медицинскому персоналу Молдовы, - сообщил Игорь Додон.



Также он поблагодарил медицинских работников за колоссальные усилия по борьбе с распространением коронавируса.