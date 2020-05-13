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Александр Стояногло: «Группа интересов Плахотнюка», упомянутая в отчете Kroll 2, является одним из субъектов нашего расследования
 

Александр Стояногло: «Группа интересов Плахотнюка», упомянутая в отчете Kroll 2, является одним из субъектов нашего расследования


Прокуратура столкнулась с непониманием и определенным сопротивлением при расследовании дела о краже миллиарда со стороны людей, работающих в Национальном банке. Об этом заявил Генеральный прокурор Александр Стояногло в интервью порталу «Newsmaker.md».

-Мы столкнулись с непониманием и даже с определенным сопротивлением. Это вынудило нас пойти на активные действия и самим изъять некоторые документы. Мне до сих пор непонятно, почему все эти годы Нацбанк был вне зоны проверок и даже расследования, - рассказал Стояногло.

По его словам, в ходе проводимого расследования проверяется вся имеющаяся информация, в том числе и о «группе интересов Плахотнюка».

- О «группе интересов Плахотнюка» первые упоминания были в отчете Kroll 2. Эта группа — один из субъектов нашего расследования. В ближайшее время мы представим об этом достаточно много информации, - сообщил Генеральный прокурор.


Опубликовано: 18:33 13/05/2020

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