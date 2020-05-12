Свыше 400 бюджетников, которые заразились COVID-19 на работе, получат единовременное пособие в 16 тыс. леев.



Кабмин выделил средства для 409 сотрудников государственных ведомств и медицинских учреждений, которые заболели COVID-19, выполняя свои служебные обязанности. На эти цели направлено 6,544 млн. леев.



Пособие в 16 тыс. леев будет выплачено 72 сотрудникам МВД и 337 медикам. По данным правительства, до сих пор выплаты получили 404 человека.