Правительство выделило 6,5 млн. леев для бюджетников, заразившихся коронавирусом на работе
Свыше 400 бюджетников, которые заразились COVID-19 на работе, получат единовременное пособие в 16 тыс. леев.
Кабмин выделил средства для 409 сотрудников государственных ведомств и медицинских учреждений, которые заболели COVID-19, выполняя свои служебные обязанности. На эти цели направлено 6,544 млн. леев.
Пособие в 16 тыс. леев будет выплачено 72 сотрудникам МВД и 337 медикам. По данным правительства, до сих пор выплаты получили 404 человека.
Кабмин выделил средства для 409 сотрудников государственных ведомств и медицинских учреждений, которые заболели COVID-19, выполняя свои служебные обязанности. На эти цели направлено 6,544 млн. леев.
Пособие в 16 тыс. леев будет выплачено 72 сотрудникам МВД и 337 медикам. По данным правительства, до сих пор выплаты получили 404 человека.
Опубликовано: 17:41 13/05/2020
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