Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
COVID-19: за последние сутки еще 107 пациентов выписаны из больниц
 

Генеральный прокурор о слежке за членами КС: Фактов слежки или прослушки не установлено


Обвинения в слежке за членами КС, которые прозвучали из уст некоторых политиков, были декларациями без каких-либо фактов. Об этом заявил генеральный прокурор Александр Стояногло в интервью порталу «Newsmaker.md».

- Мы это проверили и не установили, что за членами КС вели слежку, или прослушивание, или наблюдение — ничего. К сожалению, это были просто декларации, у которых, скорее всего, были политические цели. Декларации без всяких фактов, со ссылкой на каких-то агентов и непонятных людей, - заявил Стояногло.

Он также сообщил, что провел совещание с руководителями правоохранительных структур и попросил их, чтобы они обратили внимание на возможность проведения таких мероприятий (прим. ред. - слежки, прослушивания) неавторизированными структурами.

- Мы будем мониторить эту ситуацию. Я не исключаю, что в условиях, когда люди еще не избавились от страха, который их преследовал многие годы, какие-то частные компании могут этим пользоваться, следить за каким-то человеком, чтобы вызывать у него дискомфорт и страх преследования, - пояснил Генеральный прокурор.


Опубликовано: 14:18 13/05/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • Проверки в прокуратурах продлены до 10 января
  • Политические дела проверят
  • Стояногло: «Мы больше не можем держать всю страну в страхе!» (ВИДЕО)
  • Стояногло: расследование «кражи века» намеренно пустили по ложному пути
  • Строго в рамках закона!







    • Все новости

    Генеральный прокурор о слежке за членами КС: Фактов слежки или прослушки не установлено
    В канун Международного дня семьи Игорь Додон навестил многодетную семью
    Григоре Новак: Группа Pro-Șor готова поджечь страну, лишь бы сохранить украденные миллиарды и аэропорт
    Начались работы по замене подземных коммуникаций на улице Тигина
    Адела Рэйляну: Сергей Сырбу своим обращением в КС выявил всю шайку территориальных организаций Майями и Тель-Авива
    Богдан Цырдя: Председатель Ассоциации независимой прессы присоединился к травле журналистов
    COVID-19: за последние сутки еще 107 пациентов выписаны из больниц
    Ион Чебан предложил советнику PAS возглавить рабочую группу по модернизации рынка: "Для нас главное – результат"
    Игорь Додон разъяснил причину назначения президентских выборов на 1 ноября 2020 года
    Ион Кику встретился с представителями Ассоциации дорожников-предпринимателей Молдовы
    Антикризисные меры: Правительство намерено субсидировать кредиты для туристической отрасли
    NTV Moldova призывает организации в области СМИ принять меры и осудить преследование журналистки Елены Левицкой-Пахомовой
    Президент Игорь Додон посетил Институт матери и ребенка
    Ион Чебан представил проект модернизации Центрального рынка: Окончательное решение за мунсоветом
    COVID-19: 2069 пациентов полностью выздоровели
    Богдан Цырдя: «В сентябре блок ACUM требовал посадить Шора и Канду, сегодня он готов с ними создать правительство!»
    ОПРОС: На президентских выборах у Игоря Додона наибольшие шансы на победу
    Президент Игорь Додон провел встречу с главами ассоциаций транспортных компаний
    Ион Чебан в Международный день медицинской сестры: Благодарю за ваш вклад в лечение больных
    ОПРОС: Если в ближайшее воскресенье состоятся выборы, в парламент пройдут четыре партии
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2020. All rights reserved. Raport anual
     
    X

    LIVE AccentTV