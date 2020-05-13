Обвинения в слежке за членами КС, которые прозвучали из уст некоторых политиков, были декларациями без каких-либо фактов. Об этом заявил генеральный прокурор Александр Стояногло в интервью порталу «Newsmaker.md».



- Мы это проверили и не установили, что за членами КС вели слежку, или прослушивание, или наблюдение — ничего. К сожалению, это были просто декларации, у которых, скорее всего, были политические цели. Декларации без всяких фактов, со ссылкой на каких-то агентов и непонятных людей, - заявил Стояногло.



Он также сообщил, что провел совещание с руководителями правоохранительных структур и попросил их, чтобы они обратили внимание на возможность проведения таких мероприятий (прим. ред. - слежки, прослушивания) неавторизированными структурами.



- Мы будем мониторить эту ситуацию. Я не исключаю, что в условиях, когда люди еще не избавились от страха, который их преследовал многие годы, какие-то частные компании могут этим пользоваться, следить за каким-то человеком, чтобы вызывать у него дискомфорт и страх преследования, - пояснил Генеральный прокурор.