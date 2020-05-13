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В канун Международного дня семьи Игорь Додон навестил многодетную семью


В канун Международного дня семьи президент Игорь Додон навестил семью Платон в селе Иордановка Бессарабского района. Супруги Ион и Вероника воспитывают семерых детей в возрасте от года до десяти лет. Глава семьи работает пожарным, в семье три школьника, в сентябре еще один пойдет в первый класс. Президент подарил детям игрушки, книги и сладости.

Также, Игорь Додон посетил село Исерлия Бессарабского района, где находится фермерское хозяйство Tanita Agro, занимающееся выращиванием пшеницы, ячменя и подсолнечника. В прошлом году здесь засеяли 400 гектаров пшеницы при средней урожайности в 18 центнеров с гектара и 20 гектаров ячменя при урожайности в 20 центнеров.

Президент побывал и районной больнице Бессарабки. В настоящее время в лечебных учреждениях района находятся 43 пациента, зараженных коронавирусом нового типа. За время эпидемии излечились два человека, - скончались трое.

- У персонала районной больницы имеются необходимые средства защиты, однако учреждению требуется современное оборудование, и я обещал оказать поддержку. При этом благодаря слаженным действиям медиков и местных властей эпидемиологическая ситуация в регионе остается под контролем. – отметил президент.

После этого Додон навестил 93-летнего Ивана Петровича Коваджи – единственного оставшегося ветерана в Бессарабском районе.

- Поздравил ветерана с прошедшим Днём Победы, пожелал здоровья и мира. Кроме того, отправился на Мемориал воинской славы, где возложил цветы в память о павших за освобождение нашей страны от фашизма, – написал Додон в Facebook.


Опубликовано: 14:16 13/05/2020

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