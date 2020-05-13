

Депутаты «PRO Moldova» и партии “ȘOR” используют Конституционный суд, чтобы защитить свои интересы. Об этом написал депутат ПСРМ Григоре Новак в социальной сети.



Социалист обратил внимание общественности на запрос депутата Сергея Сырбу, в котором последний требует высказаться о полномочиях Высшего совета безопасности.



Он отметил, что обращение появилось сразу после того, как президент Игорь Додон рассказал о повестке дня Высшего совета безопасности, включащей вопросы о краже миллиарда и концессии аэропорта.



- Группа «Pro-Șor» во главе с новой роскошной игрушкой беглого олигарха Илана Шора открыто борется за то, чтобы защитить похитителей миллиардов и тех, кто украл аэропорт. Они потеряли любой стыд, любое чувство меры, уважение к обворованному народу, который ждет возвращения денег и наказания виновных, - написал Новак.



В тоже время он отмечает, что «эти депутаты готовы поджечь страну, лишь бы защитить украденные миллиарды, защитить украденный аэропорт.



- Люди уже видят их действия невооруженным взглядом, потому что они даже не прячутся, а действуют открыто, - заключил парламентарий.