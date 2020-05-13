Об этом сообщил генеральный примар Кишинева Ион Чебан, побывавший сегодня на месте проведения работ.



Он рассказал, что работы будут проведены на всех подземных сетях, чтобы не пришлось возвращаться к их ремонту на протяжении многих лет, а также чтобы не повторилась ситуация с улицей Крянгэ, допущенная предыдущим руководством столицы. Там необходимость замены сетей, изношенных на 90%, осознали лишь после асфальтирования улицы.



– Работы по замене подземных коммуникаций будут проводиться на отрезке длиной 470 метров, срок выполнения составляет 60 дней. Общая стоимость работ на улице Тигина составляет 40 млн. леев, деньги выделены из муниципального бюджета. На втором этапе проекта будут восстановлены улица и тротуары, а работы будут финансироваться ЕБРР/ЕИБ в рамках второго этапа Программы реабилитации и модернизации дорожной инфраструктуры в центральной части столицы, – рассказал столичный градоначальник.



Ранее работы по замене водопровода и канализационных труб проводились на улице Тигина, на ее отрезке между бул. Штефана чел Маре и ул. Букурешть.