Обращение депутата «PRO Moldova» Сергея Сырбу в Конституционный суд выявило «всю шайку территориальных организаций Майями и Тель-Авива». Об этом написала парламентарий Адела Рэйляну в социальной сети.



Рэйляну отметила, что сразу после того, как президент Игорь Додон объявил о повестке дня Высшего совета безопасности, включающей вопросы о краже миллиарда и концессии аэропорта, Сырбу обратился в Конституционный суд относительно полномочий этого органа.



- Цель находится на поверхности - затянуть процесс расследования двух экономических преступлений. Заметно, что лагерь, в котором находится Сырбу, пребывает в отчаянном положении, если решили воспользоваться последним убежищем – обращением в Конституционный суд Домники Маноле. "Штирлиц понял, что его раскрыли, но это было уже не важно – земля уходила из-под ног", - написала депутат.