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Адела Рэйляну: Сергей Сырбу своим обращением в КС выявил всю шайку территориальных организаций Майями и Тель-Авива


Обращение депутата «PRO Moldova» Сергея Сырбу в Конституционный суд выявило «всю шайку территориальных организаций Майями и Тель-Авива». Об этом написала парламентарий Адела Рэйляну в социальной сети.

Рэйляну отметила, что сразу после того, как президент Игорь Додон объявил о повестке дня Высшего совета безопасности, включающей вопросы о краже миллиарда и концессии аэропорта, Сырбу обратился в Конституционный суд относительно полномочий этого органа.

- Цель находится на поверхности - затянуть процесс расследования двух экономических преступлений. Заметно, что лагерь, в котором находится Сырбу, пребывает в отчаянном положении, если решили воспользоваться последним убежищем – обращением в Конституционный суд Домники Маноле. "Штирлиц понял, что его раскрыли, но это было уже не важно – земля уходила из-под ног", - написала депутат.


Опубликовано: 13:34 13/05/2020

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