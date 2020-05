Deputatul socialist Grigore Novac condamnă atacurile angajaților TV8 Nata Albot și Andrei Bolocan la adresa jurnalistei Elena Lewicka-Pahomova.



„Condamn atacurile celor doi clovni Bolocan și Albot care în așa mod își permit să atace un jurnalist. Despre tv8 care au transmis acest atac, nici nu știu ce să zic, aici totul este clar...”, a scris parlamentarul pe Facebook.



Totodată, Grigore Novac s-a referit și la președintele Asociației Presei Independente, Petru Macovei, care a făcut o declarație scandaloasă la adresa Elenei Pahomova. Într-un interviu pentru newsmaker.md acesta a spus că ea nu este jurnalistă, deoarece activează “în structuri propagandistice”.



“Voi spune despre acel Petru Macovei care este șef al presei independente, dar nu are nimic comun cu presa independentă... Omul face bani din atacurile sale... Nothing personal, only business...”, a comentat Grigore Novac.